Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi....

İSKİ günlük olarak vatandaşlara arıza kesinti bülteni geçiyor. Birçok ilçede bugün bakım ve onarım nedeniyle sular vatandaşlara verilmiyor. Bu durumdan muzdarip olan vatandaşlar da "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe: B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler: Kamiloba Mah,Kumburgaz Mah,Yenimahalle,Bahçelievler Mah,Celaliye Mah,Güzelce Mah

Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 2019-10-02 10:05:32.0

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler: Kocasinan Mah

Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 2019-10-02 09:28:59.0

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2019 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Bayrampaşa

Etkilenen Mahalleler: Altıntepsi Mah

Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 2019-10-02 11:02:14.0

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Başakşehir

Etkilenen Mahalleler: Şahintepe Mah

Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 2019-10-02 10:39:29.0

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler: Rami Yeni Mah,Topçular Mah,İslambey Mah,Düğmeciler Mah,Rami Cuma Mah

Açıklama: İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 2019-10-02 09:45:03.0

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2019 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler: Eyüp Merkez Mah

Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 2019-10-02 11:29:43.0

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: G.O.Paşa

Etkilenen Mahalleler: Pazariçi Mah

Açıklama: İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 2019-10-02 09:45:03.0

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2019 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Sancaktepe

Etkilenen Mahalleler: Safa Mah,Yunusemre Mah,Merve Mah,Mevlana Mah

Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.

Başlama Tarihi: 2019-10-02 07:55:00.0

Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.