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02.10.2019 - 11:51 |

Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi....

Bugün İstanbul'un birçok yerinde bakım ve onarım nedeniyle sular kesilmiş durumda... Arıza yaşanan ilçelerde oturan vatandaşlar ise suların geleceği saati öğrenmek istiyor. İşte detaylar...

Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi....

İSKİ günlük olarak vatandaşlara arıza kesinti bülteni geçiyor. Birçok ilçede bugün bakım ve onarım nedeniyle sular vatandaşlara verilmiyor. Bu durumdan muzdarip olan vatandaşlar da "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İlçe: B.Çekmece

Etkilenen Mahalleler: Kamiloba Mah,Kumburgaz Mah,Yenimahalle,Bahçelievler Mah,Celaliye Mah,Güzelce Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 2019-10-02 10:05:32.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Bahçelievler

Etkilenen Mahalleler: Kocasinan Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 2019-10-02 09:28:59.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2019 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Bayrampaşa

Etkilenen Mahalleler: Altıntepsi Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 2019-10-02 11:02:14.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Başakşehir

Etkilenen Mahalleler: Şahintepe Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 2019-10-02 10:39:29.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler: Rami Yeni Mah,Topçular Mah,İslambey Mah,Düğmeciler Mah,Rami Cuma Mah
Açıklama: İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 2019-10-02 09:45:03.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2019 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Eyüpsultan

Etkilenen Mahalleler: Eyüp Merkez Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 2019-10-02 11:29:43.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: G.O.Paşa

Etkilenen Mahalleler: Pazariçi Mah
Açıklama: İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 2019-10-02 09:45:03.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2019 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İlçe: Sancaktepe

Etkilenen Mahalleler: Safa Mah,Yunusemre Mah,Merve Mah,Mevlana Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 2019-10-02 07:55:00.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Peş peşe operasyonlar! 10 gündür göz açtırılmıyor İstanbul Narkotik ekiplerince İstanbul genelinde son 10 günde uyuşturucu çetelerine yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda 1 ton 800 kilo skunk, yangın tüpleri içerisinde 60 kilo eroin, 13 kilo kokain, 8 kilo reçine esrar ile bu uyuşturucuların paketlenmesi de kullanıldığı belirlenen hassas teraziler ve silahlar ele geçirildi.
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