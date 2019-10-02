Sular ne zaman gelecek? İstanbul'da su kesintisi....
Bugün İstanbul'un birçok yerinde bakım ve onarım nedeniyle sular kesilmiş durumda... Arıza yaşanan ilçelerde oturan vatandaşlar ise suların geleceği saati öğrenmek istiyor. İşte detaylar...
İSKİ günlük olarak vatandaşlara arıza kesinti bülteni geçiyor. Birçok ilçede bugün bakım ve onarım nedeniyle sular vatandaşlara verilmiyor. Bu durumdan muzdarip olan vatandaşlar da "Sular ne zaman gelecek?" sorusuna cevap arıyor.
SULAR NE ZAMAN GELECEK?
İlçe: B.Çekmece
Etkilenen Mahalleler: Kamiloba Mah,Kumburgaz Mah,Yenimahalle,Bahçelievler Mah,Celaliye Mah,Güzelce Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 2019-10-02 10:05:32.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2019 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Bahçelievler
Etkilenen Mahalleler: Kocasinan Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 2019-10-02 09:28:59.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2019 tarihinde saat 14:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Bayrampaşa
Etkilenen Mahalleler: Altıntepsi Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 2019-10-02 11:02:14.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Başakşehir
Etkilenen Mahalleler: Şahintepe Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 2019-10-02 10:39:29.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2019 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler: Rami Yeni Mah,Topçular Mah,İslambey Mah,Düğmeciler Mah,Rami Cuma Mah
Açıklama: İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 2019-10-02 09:45:03.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2019 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Eyüpsultan
Etkilenen Mahalleler: Eyüp Merkez Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 2019-10-02 11:29:43.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: G.O.Paşa
Etkilenen Mahalleler: Pazariçi Mah
Açıklama: İçmesuyu İsale Hattında Çalışma Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 2019-10-02 09:45:03.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 3.10.2019 tarihinde saat02:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.
İlçe: Sancaktepe
Etkilenen Mahalleler: Safa Mah,Yunusemre Mah,Merve Mah,Mevlana Mah
Açıklama: İçmesuyu Şebeke Hattındaki Arızanın Giderimi İçin Onarım Yapılmaktadır.
Başlama Tarihi: 2019-10-02 07:55:00.0
Bitiş Tarihi: Çalışmanın tahmini olarak 2.10.2019 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.