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04.12.2019 - 10:51 | | AA

Şule Çet davası için karar bekleniyor

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet'in ölümüne ilişkin iki sanığın "cinayet", "nitelikli cinsel saldırı" ve "hürriyeti tahdit" suçlarından yargılandığı davanın altıncı celsesi başladı.

Şule Çet davası için karar bekleniyor

Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Çağatay  Aksu ve Berk Akand ile Şule Çet'in babası İsmail Çet, aile yakınları, tarafların  avukatları ile davaya müdahil olan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının  avukatı katılıyor.

Cumhuriyet Savcısı bir önceki celse açıkladığı esas hakkındaki  mütalaasında, sanıklardan Çağatay Aksu'nun "kasten öldürme" suçundan bir kez  müebbet ve "cinsel saldırı" ile "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından  39 yıla kadar, Berk Akand'ın ise Aksu'nun işlediği suçlara yardımdan 31 yıla  kadar hapsini istemişti.

Duruşmada, sanıkların esas hakkındaki savunmalarını yapmaları,  ardından mahkeme heyetince hükmün açıklanması bekleniyor.

Gazi Üniversitesi öğrencisi Çet, 29 Mayıs 2018'de, Ankara'daki bir  plazanın 20'nci katından düşerek yaşamını yitirmiş, olayla ilgili Çağatay Aksu ve  Berk Akand hakkında dava açılmıştı.

KADINLAR, "ADALET" İÇİN TOPLANDI

Bu arada duruşma öncesi Ankara Adalet Sarayı önünde bir araya gelen  çeşitli kadın platformu üyeleri, "Erkek adalet değil, gerçek adalet", "Şule Çet  için adalet arıyoruz" yazılı pankartlar açtı.

Ankara Kadın Platformu adına açıklama yapan Aysun Gençtanır, "Bugüne  kadar beş duruşma görüldü. Bizler her duruşmada olduğu gibi bugün de adaletin  sağlanması, kadın katliamlarının son bulması ve katledilen kadınların isyanı  olmak için bir araya geldik. Bu davanın artık kapatılacak ve örtülecek bir tarafı  kalmadı." dedi.

Öğrencisi tarafından öldürülen Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi  Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in babası Mustafa Damar da öldürülen  kadınların sayısının gün geçtikçe arttığını söyledi. Toplumun buna duyarsız ve  sessiz kalamayacağını belirten Damar, "Adaletin tecelli etmesi için elimizden  geleni yapacağız." diye konuştu.

 

 

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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