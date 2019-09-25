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25.09.2019 - 07:50 | | PAŞA ALYURT Ankara

Şule Çet davasında bilirkişi raporuna itiraz

Gazi Üniversitesi öğrencisi Şule Çet’in (23), geçen yıl 28 Mayıs’ta saat 03.50’de plazanın önünde ölü bulunmasıyla ilgili Çağatay Aksu (34) ve Berk Akand’ın (33) tutuklu yargılandıkları Ankara 31’inci Ağır Ceza Mahkemesi, mayısta olay yerinde keşif yaptı.

Şule Çet davasında bilirkişi raporuna itiraz

Keşfin ardında hazırlanan bilirkişi raporunda, “Olayın iddia edildiği gibi Çet’in pencereden atılması halinde ceset, çorap ve ayakkabılarının olay yerinde tespit edilen pozisyonu alabileceği gibi olayın sanıkların savunmasında belirttiği şekilde meydana gelmesi halinde de ceset, çorap ve ayakkabılarının olay yerinde tespit edilen pozisyonu alabileceği; mevcut verilerle aralarında kesin bir ayrım yapılamadığı kanaatini bildirir bilirkişi raporudur” denildi.Şule Çet’in şüpheli ölümüyle ilgili görülen davanın dördüncü duruşması öncesinde Çet ailesi avukatları bilirkişi raporuna itiraz etti. Mahkemeye, 19 Eylül’de sunulan dilekçede şöyle denildi:

“Raporda mevcut deliller bütün halinde değerlendirilmek yerine iki ihtimalli saptamalar yapılarak sonuç çıkarmamız beklenmektedir. Bütün delillerin incelenmediğine yönelik örnek vermek gerekirse; sanıkların maktulün atladığını iddia ettiği pencerede neden hiçbir parmak izinin bulunmadığı yönünde bir değerlendirme bulunamamıştır. Bu nedenle Hacettepe Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı ile Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nden bir akademisyenin de dahil olacağı bir kuruldan yeni rapor alınmasını yüce mahkemenizden arz ve talep ederiz.” 

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