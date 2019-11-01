Şule Çet davasında ikinci biyolojik rapor: DNA’lar farklı kişilere ait

Olayın gerçekleştiği ofiste bulunan vücut sıvı örneklerindeki DNA’ların Şule Çet (23) ile sanıklar Berk Akand (33) ve Çağatay Aksu’ya (34) ait olmadığı, farklı kişilere ait olduğu bildirildi. Ankara Polis Kriminal Laboratuvarı hazırladıkları raporu davanın görüldüğü Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’ne yolladı.



Meni testi yapıldı



İkinci biyolojik raporda şöyle denildi: “İncelenen vücut sıvısı örneklerine meni belirleme testleri uygulanmış ve negatif sonuç alınmıştır. Bu durumda söz konusu vücut sıvısı örneklerinin meni içermediği söylenebilir. Ancak bahse konu vücut sıvılarının niteliğinin kesin olarak söylenebilmesi mümkün olmamaktadır. 8 ve 15 nolu svap örnekleri ise miktar olarak az olduklarından kan, meni ve tükürük belirleme testlerine alınmaksızın doğrudan genetik analize alınmıştır.”



İkinci biyolojik raporun devamında, “Maktüle Şule Çet ile sanıklar Berk Akand ve Çağatay Aksu’ya ait olduğu belirtilen otozomal DNA profilleri, bulunan vücut sıvısı örnekleri ile svap örneklerinden elde edilen genotiplerden farklıdır” denildi.









İncelemeyle olay yerindeki ofiste bulunan vücut sıvı örneklerindeki DNA’ların farklı kişilere ait olduğu saptandı. İlk incelemeyle ilgili raporda ise kan ve meni örneğine rastlanılmadığı belirtilerek, vücut sıvısı tespitine işaret edilmişti.