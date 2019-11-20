MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriŞule Çet davasında mektuplar ortaya çıktı... "Uyuma işi hikaye"
20.11.2019 - 18:46 | | DHA

Şule Çet davasında mektuplar ortaya çıktı... "Uyuma işi hikaye"

Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada tutuklu sanıklardan Çağatay Aksu'nun, diğer sanık Berk Akand'a gönderdiği ve dava dosyasına giren mektuplar ortaya çıktı.

Şule Çet davasında mektuplar ortaya çıktı... "Uyuma işi hikaye"

Aksu, Akand'ın mahkemedeki tavırlarına sitem ettiği mektubunda, "Sen bana, ben sana kuşkusuz güvenmek zorundayız. Bizim olayda ciddi bir şey yok, sen de biliyorsun. Üçümüz başından sonuna kadar beraberdik. Sırf sen hatırlayamadığın için anlamsız beni suçluyorsun. Ama öyle olmadığını sen de çok iyi biliyorsun" ifadelerini kullandı. Mektubunda kamuoyu baskısı nedeniyle suçlandıklarını belirten Aksu'nun, "Ben takipteyim anbean. Sen benim dediklerimi yap" ifadeleriyle, Akand'ı yönlendirmeye çalıştığı ileri sürüldü.

'SENİ DE ŞULE GİBİ MAĞDUR GÖSTERECEKLER'

Aksu, ifadelerinde olay anında uyuduğunu söyleyen Berk Akand'a mektubunda şu ifadeleri kullanıyor:

"Olayın renginde değişen bir şey yok Berk. Sizin saçmalıklarınız yüzünden olayı saçma sapan yerlere getirdiler. Bırak artık şu 'uyuyordum' işini. 'Hatırlamıyorum' de, 'tamam kafam güzeldi' de 'o an ben de yok' dersin anlarım. Ama uyuma işi hikaye. Bana diyorsun, sen alasını yapıyorsun aslında. Sürekli seninkilerin beni saçma karalama çabaları. Seni de neredeyse zorla orada tuttuğuma getirecekler. Hatta, seni de Şule gibi mağdur gösterecekler. Yanlış yapıyorsunuz."

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika... Şule Çet davasında flaş gelişme!

'TAM BİR FİYASKO'

Sanık Aksu, Berk Akand'ın mahkemede verdiği ifadede bardak yıkama sesi duyduğunu söylemesiyle ilgili de "Zaten yıkama olayı başlı başına rezalet. O kadar mesafede mümkün değil. O kapı özel, ses geçirmiyor bile. Yani senin onu 'duydum' demen tam bir fiyasko" dedi.

Onlarca sayfalık mektuplarda sanık Aksu'nun, davanın avukatlarına, mahkemeye, tanıklara ve duruşmayı izlemeye gelenlere yönelik hakaretlerde bulunduğu da görüldü.

Öte yandan, Akandın avukatları da mahkemeye mektupla birlikte sundukları dilekçede, sanık Çağatay Aksunun müvekkilleri Berk Akand'a, verdiği ifadeler konusunda baskı yaptığını; ancak müvekkillerinin bu baskılara rağmen ifadelerini değiştirmediğini vurguladı.

HDP'li Hatice Çevik tutuklandıŞanlıurfa'nın Suruç Belediye Başkanı HDP'li Hatice Çevik, 'terör örgütü üyesi olmak' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kuruluş Osman konusu nedir, oyuncuları kimler? Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor?

Kuruluş Osman konusu nedir, oyuncuları kimler? Kuruluş Osman dizisi nerede çekiliyor?

Bakan Akar, Gambiya Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti

Bakan Akar, Gambiya Genelkurmay Başkanı'nı kabul etti

Siyanür nedir, zehirlenmesi nasıl olur? Bakan'dan son dakika Siyanür açıklaması

Siyanür nedir, zehirlenmesi nasıl olur? Bakan'dan son dakika Siyanür açıklaması

HDP'li Hatice Çevik tutuklandı

HDP'li Hatice Çevik tutuklandı

Sıradaki Haber