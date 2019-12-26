Şule Çet davasının gerekçeli kararı açıklandı: Boynunu kırıp 20. kattan attılar

Ankara’da üniversite öğrencisi Şule Çet’in (23) 28 Mayıs 2018’de bir plazanın 20. katından aşağı atılarak hayatını kaybetmesine ilişkin davada sanık Çağatay Aksu’ya “kasten öldürme” suçundan müebbet, “nitelikli cinsel saldırı” ve “kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak” suçlarından 12 yıl 6 ay, Aksu’ya işlediği suçlar sırasında yardım eden sanık Berk Akand’a verilen 18 yıl 9 ay hapis cezalarına ilişkin gerekçeli karar açıklandı. Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında Şule Çet’in gece saat 02.45’te ev arkadaşına sanık Çağatay Aksu’nun cinsel saldırısına uğradığını belirten mesaj gönderdiği, sanık Berk Akand’ın da kendi arkadaşına “Çok kötü şeyler oldu” mesajı attığına değinildi.



Gerekçeli kararda, çeşitli raporlara da yer verilerek Şule Çet’in sanık Çağatay Aksu’nun nitelikli cinsel saldırısına uğradığının mahkemece sabit görüldüğü vurgulandı. Gerekçede, sanık Çağatay Aksu’nun söylediği şekilde maktulenin yarı beline kadar camdan aşağı sarkmasının fiziken mümkün olmadığı, Aksu’nun parmağındaki kırığın da Şule Çet’e vurduğu sırada oluşmuş olabileceği gibi maktuleyi darbettikten sonra pencereden aşağı atma sırasında da oluşmuş olabileceğine işaret edildi. Mahkeme gerekçesinde, Şule Çet’in cinsel saldırıya uğradıktan sonra Aksu tarafından darbedildiği ve öldüğü kanaatine vardıktan sonra sanıklar tarafından delillerin yok edildiği ve bundan sonra da aşağıya atıldığı aktarıldı.



‘Delilleri yok ettiler’



Gerekçede ayrıca şu ifadeler yer aldı: “Yapılan yargılama, dosya kapsamı ve delillerden de anlaşılacağı gibi sanık Çağatay Aksu tarafından darbedilmesi ve boyna bağlı bası sonucu bu aşamada ölen veya şuurunu kaybederek baygınlık geçirdiği anlaşılan maktulenin öldüğünü düşünerek intihar görüntüsü vermek amacıyla bir kısım delilleri yok ettikten sonra plazanın 20’nci katında bulunan ve yerden 57 metre yükseklikteki ofisin dinlenme odasının penceresinin açık olan camından gece 03.50 sıralarında sanık Çağatay Aksu tarafından maktulenin aşağı atıldığı anlaşılmıştır.”





‘Akand, Aksu’yu cesaretlendirdi’



Gerekçeli kararda, Çağatay Aksu’nun suçlarına yardım eden Berk Akand’ın eylemlerine de yer verildi. Akand’ın, Aksu’yu “cesaretlendirdiği” ve “eylemlerini kolaylaştırdığı” kaydedildi. Kararda şu değerlendirmeye yer verildi: “Aksu’nun Çet’e cinsel saldırıda bulunduğunu, maktuleyi darbettiğini, darp sonucu öldüğünü düşünerek işlediği cinsel saldırı suçunu gizlemek, delilleri ortadan kaldırmak ve uyguladığı şiddet izlerinin açığa çıkmasını önlemek için ofisin açık olan pencere camından aşağı attığını gördüğü halde sanık Aksu’ya engel olmadığı gibi yanında yer alarak, Aksu’yu cesaretlendirerek eylemini kolaylaştırmak suretiyle Aksu’nun nitelikli cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli kasten adam öldürme suçlarına yardım eden sıfatıyla katıldığının tüm dosya kapsamı delillerle sabit olduğu anlaşılmıştır.”

