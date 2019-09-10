Süleyman Turan filmleri! Süleyman Turan'ın ölüm nedeni...

Türk sinemasının unutulmaz isimlerinden biri olan Süleyman Turan'ın ölüm haberi, tüm sevenlerini yasa boğdu. Başarılı projelerde birçok isimle aynı karede yer alan Süleyman Turan 83 yaşında vefat etti. Sevenleri ise Süleyman Turan'ın oynadığı filmleri araştırmaya başladı. İşte 1963 Yılından bu yana Süleyman Turan'ı izlediğimiz efsane Türk filmleri haberimizde...

SÜLEYMAN TURAN FİLMLERİ

Son Bir Aşk (2015)

Yahşi Batı (2010)

Sonsuz 2009

Kabadayı (film) 2007

Yılan Hikayesi 1999 2002

Sırılsıklam 1998

Hatıralar / Her Şey Sizin İçin 1997

Aylaklar 1994

Kimsesizler 1994

Yıldızlar Gece Büyür 1991

Acı 1988

Es Deli Rüzgar 1988





077 Hızır - Acil Servis 1988

Bir Çember Kırılırken 1987

Kuruluş / Osmancık 1987

Sevdim Seni 1987

Vurmayın 1987

Yapayalnız 1986

Kıskaç 1986

Acı Sevda 1985

Sosyete Şaban 1985

Alkol 1985

Acımak 1985

Kaçış 1985

Acıların Çocuğu 1985

Kanun Adamı 1985





Kadın Bir Defa Sever 1984

Ayşem 1984

Ejderin İntikamı 1984

Darbe 1984

Halk Düşmanı 1984

Dönme Dolap 1983

Gizli Kuvvet 1983

Bataklıkta Bir Gül 1983

Kurban 1983

Küçük Ağa 1983

Şaka Yapma 1981

Bay Alkolü Takdimimdir 1981

Köşe Kapmaca 1979

Vah Başımıza Gelenler 1979

Kalleş Adam 1979

Üç Tatlı Bela 1979

Cevriyem 1978

Yüz Numaralı Adam 1978

Sevgili Dayım 1977

Hatasız Kul Olmaz 1977

Lanet / İlenç 1977

Bir Adam Yaratmak 1977

Delicesine 1976

Nereye Bakıyor Bu Adamlar 1976

Gel Barışalım 1976

İzin 1975

Delicesine 1975

Tatlı Tatlı 1975





Fıstıklar 1975

Gördüğün Yerde Vur 1975

Haydi Gençlik Hop Hop 1975

Panik 1975

Yatak Hikayemiz 1975

Gece Kuşu Zehra 1975

Çapkın Hırsız 1975

Beş Milyoncuk Borç Verir misin 1975

Dayı 1974

İstek 1974

Yalnız Adam 1974

Reisin Kızı 1974

Hostes 1974

Kısmet 1974

Kara Pençe'nin İntikamı 1973

Düşman 1973

Öksüzler 1973

Siyah Gelinlik 1973

Kara Pençe 1973

Kaderim Kanla Yazıldı 1973

Ben Böyle Doğdum 1973

Katran Bebek 1973

Yabancı 1973

Zalim 1973

Ölüm Satanlar 1973

Elveda Meyhaneci 1972

Aşk Fırtınası 1972

Delioğlan 1972

Gece 1972

Bir Aşk Bin Ölüm 1972

Şehmuz 1972

Hayatımın En Güzel Yılları 1972

Çöl Kartalı 1972

Korkusuz Kaptan Swing 1971

Yarın Son Gündür 1971





Yedi Kocalı Hürmüz 1971

Asrın Kadını 1971

Çıngar Başlıyor 1971

Güllü 1971

Kalleşlere Af Yok 1971

Ölüm Korkusu 1971

Sevimli Hırsız 1971

Kinova - Demir Yumruk 1971

Üç Öfkeli Adam 1971

Üç Kabadayı 1971

On Küçük Şeytan 1971

Ayşecik Sihirli Cüceler Rüyalar Ülkesinde 1971

Kaderin Ağları 1970

Devler Geliyor 1970

Mağrur Kadın 1970

Kalbimin Efendisi 1970

Gölgedeki Adam 1970

Üç Kral Serseri 1970

Küçük Hanımın Şoförü 1970

Akrep Tuzağı 1970

Dikkat Kan Aranıyor 1970

Yeşil Kurbağalar 1970

Gönül Meyhanesi 1970

Tatlı Meleğim 1970

Çakırcalı Mehmet Efe 1969

Öldüren Aşk 1969

Boş Çerçeve 1969

Damga 1969

Kahraman Delikanlı 1969

Muhabbet Kuşu 1969

Bir Çirkin Adam 1969

Kan Su Gibi Akacak 1969

Gül ve Şeker 1968

Maskeli Beşlerin Dönüşü 1968

İngiliz Kemal 1968

Gönüllü Kahramanlar 1968Korkusuz Yabancı 1968

Tek Kurşun 1968

Aşkım Günahımdır 1968

Kezban 1968

Maskeli Beşler 1968

Karaoğlan Yeşil Ejder 1967

Hindistan Cevizi 1967

Silahsız Dövüşelim 1967

Zehirli Hayat 1967

Sinekli Bakkal 1967

Aslan Yürekli Reşat 1967

Demir Yumruklu Üçler 1967

Erkek Adam Sözünde Durur 1967

Yıkılan Yuva 1967

Yarın Çok Geç Olacak 1967

Kardeş Kavgası 1967

Serseri 1967

Üç Sevdalı Kız 1967

Denizciler Geliyor 1966

Siyahlı Kadın 1966

Meleklerin İntikamı 1966

Vatan Kurtaran Aslan 1966





Fatih'in Fedaisi 1966

İntikam Ateşi 1966

Fırtına Beşler 1966

Ölüm Yaklaşıyor 1966

İhtiras Kurbanları 1966

Altın Küpeler 1966

Üç Kardeşe Bir Gelin 1965

Sevgili Öğretmenim 1965

Artık Düşman Değiliz 1965

Garip Bir İzdivaç 1965

Bir Gönül Oyunu 1965

Babamız Evleniyor 1965

Severek Ölenler 1965

Beş Şeker Kız 1964

Gençlik Rüzgarı 1964

Bana Derler Külhanlı 1964

Muhteşem Serseri 1964

Gecelerin Kadını 1964

Koçum Benim 1964

Hızır Dede 1964

Kral Arkadaşım 1964

Kimse Fatma Gibi Öpemez 1964

Sayın Bayan 1963

Beyaz Güvercin 1963