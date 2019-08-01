Olay Sultangazi, Habibler yolu ArnavutkÃ¶y istikametinde sabah saat 06:00 sÄ±ralarÄ±nda meydana geldi. Ä°ddiaya gÃ¶re 34 LBK 351 plakalÄ± servis aracÄ± sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ Muzaffer Bakar Sultangazi Habibler yolunda MalkoÃ§oÄŸlu Mahallesi mevkiine geldiÄŸi esnada gireceÄŸi sapaÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±. Ä°Ã§inde yolcusu bulunmayan aynÄ± yÃ¶nde ilerleyen ve arkadan gelen 34 TP 6163 plakalÄ± Ä°ETT yolcu otobÃ¼sÃ¼nÃ¼ kullanan Ramazan Ã‡alÄ±ÅŸ ise duramayarak Ã¶nÃ¼ndeki servis aracÄ±na arkadan Ã§arptÄ±. Savrulan servis minibÃ¼sÃ¼ bariyerlere Ã§arparken Ä°ETT otobÃ¼sÃ¼ ise yaklaÅŸÄ±k 300 metre ileride durabildi. Â Kaza sonrasÄ± servis aracÄ±nda bulunan Muhammed Ã–zsoy, Ali RÄ±za KuÅŸku, Furkan Uslu, Haydar Holivar ve Abdullah DoÄŸan isimli yolcular yaralanÄ±rken, sÃ¼rÃ¼cÃ¼ Muzaffer Bakar ise araÃ§ta sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±.Â

OLAY YERÄ°NE Ã‡OK SAYIDA AMBULANS SEVK EDÄ°LDÄ°



Kaza SonrasÄ± yoldan geÃ§en sÃ¼rÃ¼cÃ¼ler bir yandan yardÄ±ma koÅŸarken diÄŸer yandan da durumu itfaiye, polis ve saÄŸlÄ±k ekiplerine haber verdi. Olay yerine Ã§ok sayÄ±da ambulans sevk edildi. Kaza yerine gelen saÄŸlÄ±k ekipleri yaralÄ±lara ilk mÃ¼dahaleleri yaparak en yakÄ±n Ã§evre hastanelere kaldÄ±rdÄ±. Hastanelere kaldÄ±rÄ±lan yaralÄ±larÄ±n saÄŸlÄ±k durumlarÄ±nÄ±n iyi olduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi.

Servis aracÄ±nda sÄ±kÄ±ÅŸan Muzaffer Bakar ise olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yaklaÅŸÄ±k 20 dakikalÄ±k Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± sonucu sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± yerden Ã§Ä±karÄ±ldÄ±. Ä°tfaiye ekipleri Bakar'Ä± kurtarma Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaparken saÄŸlÄ±k ekiplerinin de sÃ¼rÃ¼cÃ¼ye mÃ¼dahale ettiÄŸi gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. SaÄŸlÄ±k ekipleri Bakar'a ilk mÃ¼dahaleyi yaparak hastaneye kaldÄ±rdÄ±. Hastanede tedavi altÄ±na alÄ±nan Bakar'Ä±n saÄŸlÄ±k durumunun ciddiyetini koruduÄŸu Ã¶ÄŸrenildi. Polis ekipleri kaza sonrasÄ± olay yerinde Ã¶nlem alarak Ã§alÄ±ÅŸma yaptÄ±. Kazaya karÄ±ÅŸan servis aracÄ± ve belediye otobÃ¼sÃ¼ Ã§ekici yardÄ±mÄ±yla bulunduklarÄ± yerden kaldÄ±rÄ±ldÄ±.Â Polis ekiplerinin kaza ile ilgili Ã§ok yÃ¶nlÃ¼ soruÅŸturma baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.



