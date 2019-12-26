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26.12.2019 - 02:12 | | AA

Sultangazi'de korkutan yangın!

Sultangazi'de, bir mobilya imalathanesinde çıkan yangın nedeniyle 2 iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Sultangazi'de korkutan yangın!

Esentepe Mahallesi Gammas Mobilyacılar Sitesi'ndeki bir mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İki katllı mobilya imalathanesindeki alevler büyüyerek yan taraftaki mobilya imalathanesine sıçradı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edilirken, alevler ekiplerin çabasıyla kontrol altına alındı.

Yangının ardından iş yerlerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

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