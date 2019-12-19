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19.12.2019 - 16:15 | | İHA

Sultangazi'de lise öğrencisi okulun önünde öldürüldü

Sultangazi'de bir lisede okul çıkışında yaşanan kavgada 15 yaşındaki bir öğrenci, arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Sultangazi'de lise öğrencisi okulun önünde öldürüldü

Edinilen bilgilere göre olay Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde dün yaşandı. 15 yaşındaki lise öğrencisi Yasin Yağız, okulda bir arkadaşı ile tartıştı. Yaşanan tartışma, Yağız'ın kavga ettiği öğrencinin okul çıkışına arkadaşlarını çağırmasıyla kavgaya dönüştü.

Okul çıkışında yaşanan kavgada Yağız, bıçaklanarak ağır yaralandı. Ambulansla Gaziosmanpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 15 yaşındaki öğrenci, hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, Yasin Yağız'ın bıçaklandığı kavgaya karışan ve aynı okulda eğitim gördüğü öğrenilen 2 öğrenciyi gözaltına aldı.

Yasin Yağız'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından toprağa verilmek üzere Arnavutköy'e götürüldü.

 

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