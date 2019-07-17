Süper Lig'e bu yıl hangi efsane futbolcunun ismi verildi? 17 Temmuz ipucu sorusu

Ülkemizin efsane futbolcularından biri, bugün online bir bilgi yarışmasının ipucu sorusuna konu oldu. Peki adı bu yıl Süper Lig'in yeni sezonuna verilen bu futbolcu ile ilgili olan 17 Temmuz ipucu sorusunun cevabı nedir?



SORU



Süper Lig'e bu yıl hangi efsane futbolcunun ismi verildi?



CEVAP



Cemil Usta

CEMİL USTA KİMDİR?

Cemil Usta (1 Ocak 1951, Trabzon - 15 Mart 2003, Trabzon), 1970'li yıllarda Trabzonspor forması giyen Türk eski millî futbolcudur. Oynadığı dönemde Dozer ve Takoz gibi lakaplarla da anılmıştır.

1951'de Trabzon'da doğan Cemil Usta, futbola 1967 yılında Trabzon Gençlerbirliği kulübünde başladı. Üç yıl sonra 2. Lig Kırmızı Grup'taki Trabzonspor'a transfer oldu. Bordo mavililerin Süper Lig'e yükseldiği 1973-74 sezonu sonunda takım kaptanlığına getirildi. Trabzonspor kaptanlığı sıfatıyla ilk iki şampiyonlukta yer alan Dozer Cemil, Liverpool FC ile oynanılan 1976-77 Şampiyon Kulüpler Kupası 2. tur ilk maçının 62. dakikasında penaltıdan gol atarak Trabzonspor'un bu maçtan 1-0 galip ayrılmasını sağladı. Attığı bu golle Kırmızılar 14 maç sonra Avrupa Kupaları'nda ilk kez yenilgiyle tanıştı. Cemil Usta, 1978-79 sezonu öncesinde kulüp yönetimi tarafından satış listesine konulmasından sonra 32 yaşındayken futbolu bıraktığını açıkladı. Rizespor'dan aldığı transfer teklifini ise "Ben Trabzonspor kaptanıyım. Başka bir kaptanın arkasından nasıl sahaya çıkarım." sözleriyle reddetti.[5] 14 Ağustos 1983 tarihinde ise Kadri Özcan'la birlikte Trabzonspor ve Orduspor arasında oynanan bir jübile maçıyla futbola veda etti. İlk millî maçına 22 Eylül 1976'da Bulgaristan ile oynanılan 2-2 sona eren özel maçta çıkan Dozer Cemil, bu maçtan üç hafta sonraki İrlanda maçında son kez millî takım forması giydi.

Cemil Usta futbolu bıraktıktan sonra Trabzonspor'un altyapısında çalıştı ve futbolcu izleme komitesinde görev aldı.[6] Daha sonra bu görevlerinden ayrılarak inzivaya çekildi. 2000 yılının kasım ayında sağ tarafına felç inen Cemil Usta, 15 Mart 2003 akşamı evine giderken geçirdiği kalp krizi sonucu 52 yaşında hayatını kaybetti.Usta, İskenderpaşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Boztepe Mezarlığı’na defnedildi.

?Ölümünün ardından 2008 yılında Cemil Usta'nın adı, Trabzonspor yönetimi tarafından Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nin en eski antrenman sahasına verildi.[9] Ertesi yıl Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü ve bordomavi.net işbirliğiyle onun anısına Trabzon-Gümüşhane karayolunun Zigana Dağı geçidinde bir hatıra ormanı kuruldu.