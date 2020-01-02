Süper Loto 2 Ocak Perşembe çekilişi saat kaçta? MPİ 2 Ocak Süper Loto çekilişi

Süper Loto çekilişi için geri sayım sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'nun 637. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Süper Loto çekilişinde geçtiğimiz hafta büyük ikramiyenin yanı sıra 5 bilen 48 kişi 10.648,50 TL, 4 bilen 2.859 kişi 194,60 TL, 3 bilen 60. 872 kişi 15,35 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu.

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek

SÜPER LOTO'DA GEÇTİĞİMİZ HAFTANIN KAZANDIRAN NUMARALARI İÇİN TIKLAYIINIZ