31.10.2019 - 09:06 |
Süper Loto 628. hafta çekilişi saat kaçta? 31 Ekim Süper Loto çekilişi
Süper Loto'nun 628. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'da geçtiğimiz haftanın kazandıran numaraları şu şekilde sıralandı; 1, 4, 11, 15, 17 ve 31. Peki Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta?
Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'da geçtiğimiz hafta altı bilen çıkmayınca büyük ikramiyeden devreden tutar 2.233.224,48 TL oldu. Binlerce vatandaş için umut kapısı olarak görülen Süper Loto çekilişinde 5 bilen 70 kişi 7.225,15 TL, 4 bilen 3.294 kişi 167,05 TL ve son olarak 3 bilen 66.984 kişi 13,80 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.
Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.
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