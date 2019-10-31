Süper Loto 628. hafta çekilişi saat kaçta? 31 Ekim Süper Loto çekilişi

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'da geçtiğimiz hafta altı bilen çıkmayınca büyük ikramiyeden devreden tutar 2.233.224,48 TL oldu. Binlerce vatandaş için umut kapısı olarak görülen Süper Loto çekilişinde 5 bilen 70 kişi 7.225,15 TL, 4 bilen 3.294 kişi 167,05 TL ve son olarak 3 bilen 66.984 kişi 13,80 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.