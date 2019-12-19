19.12.2019 - 21:17 |
Süper Loto canlı çekiliş sonuçları açıklandı 19 Aralık (MPİ bilet ikramiye kupon sonucu sorgulama)
Süper Loto'da haftanın sonuçları açıklandı. Her Perşembe merakla beklenen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 19 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçlarını sizler için derledik. Peki sevilen şans oyununda bu akşam hangi şanslı numaralar kazandırdı?
Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Perşembe günlerinin vazgeçilmez şans oyunu Süper Loto'da bu haftanın kazandıran şanslı numaralarını bir araya getirdik. İşte 19 Aralık çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...
19 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI
2, 9, 15, 36, 44, 52
SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI