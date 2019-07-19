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19.07.2019 - 07:09

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 18 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto çekilişinde bu haftanın kazandıran numaraları belli oldu. Bu haftada altı bilen çıkmayınca Süper Loto'da büyük ikramiye bir kez daha devretti ve 12.911.101,70 TL'tye ulaştı. İşte Süper Loto 18 Temmuz çekiliş sonuçları...

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 18 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'da bu haftada altı bilen çıkmayınca büyük ikramiye bir kez daha devretti. Büyük ikramiye tutarının 12.911.101,70 TL'ye ulaştığı Süper Loto'da bu haftanın kazandıran numaraları 2, 30, 36, 43, 47 ve 52 olarak açıklandı.

Süper Loto 613. hafta çekilişinde 5 bilebn 59 kişi 12.307,75 TL, 4 bilen 3.490 kişi 225,45 TL ve son olarak 3 bilen 77.142 kişi 17,25 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı 18 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları

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