Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 18 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'da bu haftada altı bilen çıkmayınca büyük ikramiye bir kez daha devretti. Büyük ikramiye tutarının 12.911.101,70 TL'ye ulaştığı Süper Loto'da bu haftanın kazandıran numaraları 2, 30, 36, 43, 47 ve 52 olarak açıklandı.

Süper Loto 613. hafta çekilişinde 5 bilebn 59 kişi 12.307,75 TL, 4 bilen 3.490 kişi 225,45 TL ve son olarak 3 bilen 77.142 kişi 17,25 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.