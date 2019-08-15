Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Büyük ikramiye 9. kez devretti

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe akşamları gerçekleştirilen özel çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'nun 617. hafta çekilişi az önce gerçekleştirildi. Süper Loto'da bu hafta dağıtılacak olan toplam ikramiye tutarı 34 milyon Türk Lirası olarak açıklanırken büyük ikramiye tutarı ise 30 milyon Türk Lirası olarak duyuruldu.

Süper Loto 617. hafta çekilişinde bu haftada bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı olan 30.268.877,27 TL bir sonraki haftaya devretti. 9. devrin gerçekleştiği Süper Loto'da 5 bilen 100 kişi 11.037,80 TL, 4 bilen 7.282 kişi 164,25 TL, ve son olarak 3 bilen 140.932 kişi 14,35 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.