10.10.2019 - 21:22 |
Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu 10 Ekim (MPİ sonuç bilet ikramiye sorgulama)
Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Perşembe günlerinin vazgeçilmez şans oyunu Süper Loto'da bu haftanın kazandıran şanslı numaralarını bir araya getirdik. İşte bu haftanın çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...
Süper Loto'da haftanın sonuçları açıklandı. Her Perşembe büyük bir heyecana sahne olan ve Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 10 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçlarını sizler için derledik. Peki sevilen şans oyununda bu akşam hangi şanslı numaralar kazandırdı?
10 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI
SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI