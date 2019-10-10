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10.10.2019 - 21:22 |

Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu 10 Ekim (MPİ sonuç bilet ikramiye sorgulama)

Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Perşembe günlerinin vazgeçilmez şans oyunu Süper Loto'da bu haftanın kazandıran şanslı numaralarını bir araya getirdik. İşte bu haftanın çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...

Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu 10 Ekim (MPİ sonuç bilet ikramiye sorgulama)

Süper Loto'da haftanın sonuçları açıklandı. Her Perşembe büyük bir heyecana sahne olan ve Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 10 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçlarını sizler için derledik. Peki sevilen şans oyununda bu akşam hangi şanslı numaralar kazandırdı?

10 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu 10 Ekim (MPİ sonuç bilet ikramiye sorgulama)





SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Hastane önünde silahlı çatışma: 1 ölü 3 ağır yaralıTokat Devlet Hastanesi acil servisi önünde alacak meselesi yüzünden tartışan iki grup arasındaki silahlı çatışmada 1 kişi öldü, 3 kişi ağır yaralandı.
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