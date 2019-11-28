28.11.2019 - 21:19 |
Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu 28 Kasım (MPİ bilet ikramiye sonucu sorgulama)
Süper Loto'da haftanın sonuçları açıklandı. Her Perşembe merakla beklenen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 28 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçlarını sizler için derledik. Peki sevilen şans oyununda bu akşam hangi şanslı numaralar kazandırdı?
Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Perşembe günlerinin vazgeçilmez şans oyunu Süper Loto'da bu haftanın kazandıran şanslı numaralarını bir araya getirdik. İşte 28 Kasım çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...
28 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI
3, 8, 27, 38, 46, 47
SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI
19 yıl vücudundaki kurşunla yaşadı: Düğünlere gitmiyorumSamsun'da asker eğlencesi sırasında bir kişinin havaya açılan ateş sonucu ölmesi üzerine Muğla'da yaşayan bir kadın, kendi başına da aynı olayın geldiğini belirterek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi.