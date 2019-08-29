Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu (29 Ağustos MPİ Süper Loto sonuç sorgulama ekranı)

Süper Loto’da haftanın çekiliş sonuçları belli oldu. Her hafta Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto saat 21:15’te çekildi. Peki yurdumuzun dört bir yanında milyonlarca vatandaşımızın şansını denediği Süper Loto’da bu hafta hangi şanslı numaralar kazandırdı? İşte 29 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuç sorgulama ekranı…



29 AĞUSTOS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



3, 8, 13, 21, 42, 45









SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI