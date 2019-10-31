31.10.2019 - 21:20 |
Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu 31 Ekim (MPİ bilet ikramiye sonucu sorgulama)
Süper Loto'da günün sonuçları açıklandı. Her Perşembe büyük bir heyecana sahne olan ve Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 31 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçlarını sizler için derledik. Peki sevilen şans oyununda bu akşam hangi şanslı numaralar kazandırdı?
Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Perşembe günlerinin vazgeçilmez şans oyunu Süper Loto'da bu haftanın kazandıran şanslı numaralarını bir araya getirdik. İşte 31 Ekim çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...
31 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI
6, 22, 24, 28, 34, 46
SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI
Bakan Akar: Hedeflerimize ulaşmamızda sahip olduğumuz teknolojinin payı büyüktürMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Barış Pınarı Harekatı'nda çok kısa sürede hedeflerimize ulaşmamızda personelimizin, Mehmetçiğin fedakarlığı ve kahramanlığının yanı sıra sahip olduğumuz yüksek teknolojinin payı gerçekten büyüktür." dedi.