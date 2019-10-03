03.10.2019 - 09:52 |
Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? (3 Ekim 2019)
Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Bu akşam yapılacak olan Süper Loto çekilişi 624. haftasını yaşayacak. Peki Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Perşembe akşamları gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı. 3 Ekim 2019 Perşembe günü yapılacak olan Süper Loto çekilişi Milli Pİyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinde saat 21:15'te canlı yayın ile başlayarak sonuçları açıklayacak. Canlı çekiliş ardından Süper Loto çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar, MPİ sayfasında yerini alacak.
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