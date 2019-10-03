Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? (3 Ekim 2019)

Perşembe akşamları gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı. 3 Ekim 2019 Perşembe günü yapılacak olan Süper Loto çekilişi Milli Pİyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinde saat 21:15'te canlı yayın ile başlayarak sonuçları açıklayacak. Canlı çekiliş ardından Süper Loto çekiliş sonuçlarında kazandıran numaralar, MPİ sayfasında yerini alacak.

26 EYLÜL 2019 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI



