Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? 17 Ekim MPİ Süper Loto çekilişi

Süper Loto çekilişi için geri sayım sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'da 4 haftadır devreden büyük ikramiye 10.203.893,31 TL'ye ulaştı. 1,56 rakamları arasında 6 bilen kişi veya kişilerin büyük ikramiye kazanacağı Süper Loto'da geçtiğimiz haftanın kazandıran numaraları 5, 12, 18, 43, 46 ve 49 olarak belirlendi.

Süper Loto'da 625. hafta çekilişinde 59 bilen 5 kişi 11.201,45 TL, 4 bilen 3,685 kişi 195,25 TL, ve son olarak 3 bilen 78.188 kişi 15,45 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango Canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.