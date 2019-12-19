19.12.2019 - 09:29 |
Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? 19 Aralık Süper Loto çekilişi
Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto çekilişinde geçtiğimiz hafta 6 bilen 1 kişi 7 haftadır devreden Süper Loto'dan 26.078.544,65 TL tutarında ikramiye kazandı. Peki Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta?
Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto çekilişinde 7 haftadır devreden büyük ikramiye 634. hafta çekilişinde bir kişiye isabet etti. Talihli 26.078.544,65 TL tutarındaki büyük ikramiyenin sahibi oldu. Süper Loto çekilişinde geçtiğimiz hafta verilen büyük ikramiyenin yanı sıra 5 bilen 145 kişi 7.093,50 TL, 4 bilen 6.957 kişi 160,10 TL ve son olarak 3 bilen 134.155 kişi 14,05 TL tutarında büyük ikramiyenin sahibi oldu.
Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.
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