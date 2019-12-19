Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? 19 Aralık Süper Loto çekilişi

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto çekilişinde 7 haftadır devreden büyük ikramiye 634. hafta çekilişinde bir kişiye isabet etti. Talihli 26.078.544,65 TL tutarındaki büyük ikramiyenin sahibi oldu. Süper Loto çekilişinde geçtiğimiz hafta verilen büyük ikramiyenin yanı sıra 5 bilen 145 kişi 7.093,50 TL, 4 bilen 6.957 kişi 160,10 TL ve son olarak 3 bilen 134.155 kişi 14,05 TL tutarında büyük ikramiyenin sahibi oldu.

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.

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