24.10.2019 - 09:44 |
Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? 24 Ekim MPİ Süper Loto çekilişi
Süper Loto çekilişi için geri sayım sürüyor. Binlerce vatandaş için umut kapısı olarak görülen Süper Loto'da geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen çekilişte 6 bilen bir talihli büyük ikramiyenin sahibi olmuştu. Süper Loto'da geçtiğimiz haftanın kazandıran numaralar 5-8-11-20-23-24 olarak belirlenmişti. Peki Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta gerçekleştirilecek?
Süper Loto çekilişi için geri sayım sürüyor. Binlerce vatandaşın umut kapısı olarak gördüğü Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen çekilişinde 4 haftadır devreden Süper Loto, Burdur/Bucak ilçesine isabet etti. Talihli 13.456.349,00 TL tutarındaki büyük ikramiyenin sahibi oldu. Süper Loto'da büyük ikramiyenin yanı sıra 5 bilen 122 kişi 6.038,15 TL, 4 bilen 5.081 kişi 157,60 TL, ve son olarak 3 bilen 96.894 kişi ise 13,90 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.
Süper Loto'da 627. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21:15'ten itibaren çekiliş canlı olarak takip edilebilecek.