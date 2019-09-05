05.09.2019 - 09:37
Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? 5 Eylül MPİ Süper Loto çekilişi
Süper Loto çekilişi için geri sayım sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'nun 619. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye olan 2.128.136,36 TL'de devretti. Peki Süper Loto çekilişi bugün saat kaçta çekilecek?
Süper Loto çekilişi için geri sayım sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'nun 619. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı olan 2.128.136,36 TL bu haftaya devretti.
Bu akşam gerçekleştirilecek olan Süper Loto 620. hafta çekilişi Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21:15'ten itibaren canlı olarak takip edilebilecek.
Süper Loto'da geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen çekilişte kazandıran numaralar 3, 8, 13, 21, 42, 45 olarak belirlendi. 5 bilen 68 kişi 7.088,00 TL, 4 bilen 3.126 kişi 167,85 TL, ve son olarak 3 bilen 62.449 kişi 14,10 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.