Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta? 5 Eylül MPİ Süper Loto çekilişi

Süper Loto çekilişi için geri sayım sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'nun 619. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarı olan 2.128.136,36 TL bu haftaya devretti.

Bu akşam gerçekleştirilecek olan Süper Loto 620. hafta çekilişi Milli Piyango İdaresi canlı çekiliş sayfası üzerinden 21:15'ten itibaren canlı olarak takip edilebilecek.

Süper Loto'da geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen çekilişte kazandıran numaralar 3, 8, 13, 21, 42, 45 olarak belirlendi. 5 bilen 68 kişi 7.088,00 TL, 4 bilen 3.126 kişi 167,85 TL, ve son olarak 3 bilen 62.449 kişi 14,10 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.