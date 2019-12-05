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05.12.2019 - 09:23 |

Süper Loto çekilişi saat kaçta? 5 Aralık Süper Loto çekilişi

Süper Loto çekilişi için geri sayım sürüyor. 6 haftadır devreden Süper Loto çekilişinde geçtiğimiz haftadan devreden tutar 17.520.125,28 TL olarak açıklandı. Bu hafta gerçekleşen oyunlar ile büyük ikramiyenin 20 milyona ulaşması bekleniyor. Peki Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta?

Süper Loto çekilişi saat kaçta? 5 Aralık Süper Loto çekilişi

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto çekilişinde 6 haftadır devreden büyük ikramiye tutarı 17.520.125,28 TL'ye ulaştı. Süper Loto'da bu hafta ve bugün gerçekleştirilecek oyunlar ile Süper Loto çekilişinde büyük ikramiyenin 20 milyon TL'ye yaklaşması bekleniyor. Peki Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta?

Süper Loto'nun geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 632. hafta çekililişinde 5 bilen 83 kişi 9.978,50 TL, 4 bilen 5.252 kişi 171,10 TL, ve son olarak 3 bilen 105.658 kişi 14,35 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.

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