01.08.2019 - 10:03
Süper Loto çekilişi saat kaçta başlayacak? (1 Ağustos 2019)
Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam 615. haftasını yaşayacak. Peki Süper Loto çekilişi saat kaçta başlayacak?
Perşembe akşamları gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi için heyecan dorukta. Milli Piyango İdaresi resmi internet sitesi üzerinden canlı yayınlanacak olan Süper Loto çekilişi 21:15'te başlayacak. Peki Süper Loto çekilişinde geçen hafta hangi numaralar kazandırdı?
25 TEMMUZ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
6 bilen kişi sayısı : 6. Devir
5 bilen kişi sayısı : 65
4 bilen kişi sayısı : 4.613
3 bilen kişi sayısı : 98.900
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 16.624.727,82 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 12.938,80 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 198,20 TL
Kişi başına düşen ikramiye tutarı: 15,55 TL
İlaç tankerinde can veren küçük çocuğun son anları kameradaBursa'da cansız bedeni evlerinin bahçesindeki ilaçlama tankerinde bulunan 9 yaşındaki Yunus Emre'nin ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Yunus Emre'nin mahallede bisiklet sürerken son görüntüleri olayın aydınlatılmasına katkı sağlayacak.