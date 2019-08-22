Süper Loto çekilişi saat kaçta? Büyük ikramiye 33 milyon Türk Lirası

Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından bu akşam gerçekleştirilecek olabn Süper Loto 618. hafta çekilişinde büyük ikramiye tutarının 33 milyon Türk Lirasına ulaşması bekleniyor. 9. devrin gerçekleştiği Süper Loto'da geçtiğimiz haftadan devreden tutar 30.268.877,27 TL olarak belirlendi.

Süper Loto 617. hafta çekilişinde 5 bilen 100 kişi 11.037,80 TL, 4 bilen 7.282 kişi 164,25 TL, ve son olarak 3 bilen 140.932 kişi 14,35 TL tutarında ikramiyenin sahibi olmuştu.

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden gerçekleştirilecek.