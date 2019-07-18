MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemSüper Loto çekilişi saat kaçta? MPİ 18 Temmuz Süper Loto çekilişi
18.07.2019 - 10:54

Süper Loto çekilişi saat kaçta? MPİ 18 Temmuz Süper Loto çekilişi

Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto çekilişinde 4 haftadır 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye tutarıda 9.704.399,26 TL'ye ulaştı. Peki Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta gerçekleştirilecek?

Süper Loto çekilişi saat kaçta? MPİ 18 Temmuz Süper Loto çekilişi

Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto çekilişinde 612. haftanın kazandıran numaraları 22, 27, 31, 34, 38 ve 52 olarak belirlenmişti. Süper Loto çekilişinde 5 bilen 77 kişi 8.420,10 TL tutarında ikramiyenin sahibi olurken, 4 bilen 3.672 kişi 191,50 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. Süper Loto çekilişinde 3 bilen 77.168 kişi ise 15,30 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek. 

Süper Loto çekilişi saat kaçta MPİ 18 Temmuz Süper Loto çekilişi

Berberi 'kadına neden baktın?' diyerek dövdülerAdıyaman'da, erkek kuaförü Hasan Hekimoğlu, iş yerine gelen şüpheliler tarafından bir kadına baktığı iddiası ile sopalarla dövüldü.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Dali’nin altın yumurtası çalındı

Dali’nin altın yumurtası çalındı

Metal savaşçıları yeniden aramızda

Metal savaşçıları yeniden aramızda

Aldatma raporu

Aldatma raporu

Migren kâbusuna aşıyla elveda

Migren kâbusuna aşıyla elveda

Sıradaki Haber