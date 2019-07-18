Süper Loto çekilişi saat kaçta? MPİ 18 Temmuz Süper Loto çekilişi

Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto çekilişinde 612. haftanın kazandıran numaraları 22, 27, 31, 34, 38 ve 52 olarak belirlenmişti. Süper Loto çekilişinde 5 bilen 77 kişi 8.420,10 TL tutarında ikramiyenin sahibi olurken, 4 bilen 3.672 kişi 191,50 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu. Süper Loto çekilişinde 3 bilen 77.168 kişi ise 15,30 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.