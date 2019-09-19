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19.09.2019 - 09:12 |

Süper Loto çekilişi saat kaçta? MPİ 19 Eylül Süper Loto çekilişi

Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'da 622. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde 6 bilen 1 talihli büyük ikramiye tutarı olan 2.226.300,35 TL tutarındaki ikramiyenin sahibi oldu. Peki Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta?

Süper Loto çekilişi saat kaçta? MPİ 19 Eylül Süper Loto çekilişi

Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'nun 622. hafta çekilişi bu akşam gerçekleştirilecek. Binlerce vatandaş tarafından umut kapısı olarak görülen Süper Loto'nun 621. hafta çekilişinde 6 bilen 1 talihli büyük ikramiye olan 2.226.300,35 TL'nin de sahibi oldu.

 Süper Loto'da 5 bilen 44 kişi 11.457,70 TL, 4 bilen 2.698 kişi 202,80 TL, ve son olarak 3 bilen 57.150 kişi 16,15 TL tutarında ikramiyenin sahibi oldu.

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.

 

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