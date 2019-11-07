Süper Loto çekilişi saat kaçta? Sonuçları ne zaman açıklanacak?

Perşembe akşamları gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek olan Süper Loto çekilişi 21:15'te MPİ resmi internet sayfası üzerinde canlı yayınla başlayacak. Canlı yayında açıklanmaya başlayacak olan Süper Loto çekiliş sonuçları, canlı yayından sonra resmi sayfada yerini alacak. Peki Süper Loto çekilişinde geçen hafta hangi numaralar kazandırdı?

31 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI