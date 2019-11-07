07.11.2019 - 09:15 |
Süper Loto çekilişi saat kaçta? Sonuçları ne zaman açıklanacak?
Süper Loto çekilişi için heyecan başladı. Bu akşam gerçekleştirilecek olan Süper Loto çekilişi saat kaçta başlayacak? 629. Haftasını yaşayacak olan Süper Loto çekilişinin sonuçları tam olarak ne zaman belli olacak?
Perşembe akşamları gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi için geri sayım başladı. Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilecek olan Süper Loto çekilişi 21:15'te MPİ resmi internet sayfası üzerinde canlı yayınla başlayacak. Canlı yayında açıklanmaya başlayacak olan Süper Loto çekiliş sonuçları, canlı yayından sonra resmi sayfada yerini alacak. Peki Süper Loto çekilişinde geçen hafta hangi numaralar kazandırdı?
31 EKİM SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
'İlk kez böyle bir şey oluyor' Bir anda topraktan çıkmaya başladı!Rize'de merkeze bağlı Bozkale köyünde yeraltından çıkan buhar, görenleri endişelendirdi. Köye gelen maskeli ve özel kıyafetli ekipler, alanda ölçüm yaptı, aldıkları toprak ve buhar numunesini incelenmek üzere laboratuvara gönderdi. İlk tespitlere göre tehlike sınırı altındaki amonyak olduğu belirtilen buharla ilgili kesin sonuç bekleniyor.