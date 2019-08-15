Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 15 Ağustos 2019

Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe akşamları çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto için heyecanlı bekleyiş başladı. Çekiliş bu akşam gerçekleşecek. 8 kez devreden Süper Loto'da ikramiye 25 milyon 394 bin 879 liraya ulaştı.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılacak çekiliş Milli Piyango resmi internet sitesinde 21.15'te yayınlanacak.

Çekiliş sonuçları açıklandığında şanslı numaraları haberimizde görebileceksiniz.