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15.08.2019 - 09:48

Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 15 Ağustos 2019

Süper Loto çekiliş sonuçları için heyecan dorukta. Perşembe akşamları çekilişi gerçekleşen Süper Loto'da geçtiğimiz hafta 6 bilen çıkmayınca ikramiye devretmişti. Bu hafta kazanan çıkacak mı merak konusu. Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak?

Süper Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 15 Ağustos 2019

Milli Piyango İdaresi tarafından Perşembe akşamları çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto için heyecanlı bekleyiş başladı. Çekiliş bu akşam gerçekleşecek. 8 kez devreden Süper Loto'da ikramiye 25 milyon 394 bin 879 liraya ulaştı.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Milli Piyango İdaresi tarafından canlı yayında yapılacak çekiliş Milli Piyango resmi internet sitesinde 21.15'te yayınlanacak.

Çekiliş sonuçları açıklandığında şanslı numaraları haberimizde görebileceksiniz.

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