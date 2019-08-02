02.08.2019 - 08:02
Süper Loto sonuçları 1 Ağustos 2019! Büyük ikramiye 20 milyonu aştı...
Süper Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto çekilişi perşembe akşamı yapıldı. 6. bilen çıkmayınca 7. kez devren Süper Loto'da büyük ikramiye 30 milyonu aştı. İşte 1 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları...
Süper Loto oyununun 615. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 20 milyon 725 bin 541 lira devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 71 kişi 13 bin 80 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 4 bin 967 kişi 202 lira 70'er kuruş, 3 bilen 107 bin 323 kişi 15 lira 85'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 3 milyon 636 bin 567 lira ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 2 milyon 562 bin 238 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 432 bin 848 lira kamuya aktarıldı.
1 AĞUSTOS 2019 SÜPER LOTO SONUÇLARI