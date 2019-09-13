13.09.2019 - 07:29 |
Süper Loto sonuçları 12 Eylül 2019 | Süper Loto'da kazandıran numaralar
Süper Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe akşamları yapılan Süper Loto çekilişinde dün akşam kazandıran numaralar belli oldu. 12 Eylül 2019 tarihli Süper Loto çekilişinde 6 bilen bir kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi tarafından dün akşam gerçekleştirilen Süper Loto oyununun 621. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 2 milyon 226 bin 300 lira 35 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 44 kişi 11 bin 457 lira 70'er kuruş, 4 bilen 2 bin 698 kişi 202 lira 80'er kuruş ve 3 bilen 57 bin 150 kişi 16 lira 15'er kuruş ikramiye kazandı.
Büyük ikramiyeyi kazanan kuponun, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinden yatırıldığı belirtildi.
SÜPER LOTO SONUÇLARI 12 EYLÜL 2019