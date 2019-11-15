Süper Loto sonuçları 14 Kasım 2019 | Süper Loto bir kez daha devretti...

Milli Piyango İdaresi tarafından her perşembe akşamı çekilişi gerçekleşen Süper Loto oyununun 630'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 10 milyon 443 bin 389 lira 92 kuruş devretti. Süper Loto 4. kez devretti. İkramiye gün geçtikçe katlanıyor...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 55 kişi 12 bin 346 lira 25'er, 4 bilen 3 bin 601 kişi 204 lira 30'ar, 3 bilen 76 bin 832 kişi 16 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 14 KASIM 2019



