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15.11.2019 - 07:16 |

Süper Loto sonuçları 14 Kasım 2019 | Süper Loto bir kez daha devretti...

Süper Loto sonuçları açıklandı. 14 Kasım Perşembe akşamı çekilişi gerçekleşen Süper Loto bu hafta da devretti. 6 bilen çıkmayınca 10 milyonluk ikramiye gelecek haftaya kaldı. İşte Süper Loto 14 Kasım 2019 sonuçları...

Süper Loto sonuçları 14 Kasım 2019 | Süper Loto bir kez daha devretti...

Milli Piyango İdaresi tarafından her perşembe akşamı çekilişi gerçekleşen Süper Loto oyununun 630'uncu hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 10 milyon 443 bin 389 lira 92 kuruş devretti. Süper Loto 4. kez devretti. İkramiye gün geçtikçe katlanıyor...

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 55 kişi 12 bin 346 lira 25'er, 4 bilen 3 bin 601 kişi 204 lira 30'ar, 3 bilen 76 bin 832 kişi 16 lira 20'şer kuruş ikramiye kazandı.

SÜPER LOTO SONUÇLARI 14 KASIM 2019

Süper Loto sonuçları 14 Kasım 2019 | Süper Loto bir kez daha devretti...

Sokak ortasında dehşet! Kurşun yağdırdılarŞişli'de, sokakta yürüyen iki kişi, bir otomobilden edilen ateş sonucu ağır yaralandı. Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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