SÃ¼per Loto sonuÃ§larÄ± 15 AÄŸustos 2019 | BÃ¼yÃ¼k ikramiye 30 milyonu aÅŸtÄ±...

Milli Piyango Ä°daresi tarafÄ±ndan perÅŸembe gÃ¼nleri yapÄ±lan SÃ¼per Loto oyununun 617. hafta Ã§ekiliÅŸinde 6 bilen Ã§Ä±kmayÄ±nca, 30 milyon 268 bin 877 lira devretti.

Milli Piyango Ä°daresi Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, 5 bilen 100 kiÅŸi 11 bin 37 lira 80'er kuruÅŸ, 4 bilen 7 bin 282 kiÅŸi 164 lira 25'er kuruÅŸ, 3 bilen 140 bin 932 kiÅŸi 14 lira 35'er kuruÅŸ ikramiye kazandÄ±.

Ã‡ekiliÅŸte toplam 4 milyon 322 bin 222 lira 70 kuruÅŸ ikramiye daÄŸÄ±tÄ±ldÄ±.HasÄ±lattan KDV olarak 3 milyon 43 bin 559 lira 59 kuruÅŸ, Åžans OyunlarÄ± Vergisi olarak da 1 milyon 703 bin 3 lira 84 kuruÅŸ kamuya aktarÄ±ldÄ±.

SÃœPER LOTO SONUÃ‡LARI 15 AÄžUSTOS 2019

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