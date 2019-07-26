26.07.2019 - 08:36
Süper Loto sonuçları 25 Temmuz | 6. devir gerçekleşti...
Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Perşembe akşamları çekilişi gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye yine devretti. 6. kez devreden Süper Loto'da ikramiye tutarı 16 milyona ulaştı.
Süper Loto oyununun 614'üncü hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 16 milyon 624 bin 727 lira devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 65 kişi 12 bin 938'er lira, 4 bilen 4 bin 613 kişi 198'er lira, 3 bilen 98 bin 900 kişi 15 lira 55'er kuruş ikramiye kazandı.
Çekilişte toplam 3 milyon 293 bin 213 lira ikramiye dağıtıldı.
Hasılattan KDV olarak 2 milyon 320 bin 60 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 297 bin 562 lira kamuya aktarıldı
25 TEMMUZ SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI