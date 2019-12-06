06.12.2019 - 07:49 |
Süper Loto sonuçları 5 Aralık 2019 | Süper Loto büyük ikramiyesi katlanıyor 7. devir...
Süper Loto sonuçları açıklandı. Haftalardır devreden Süper Loto'nun 5 Aralık 2019'da yapılan çekilişinde 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye 7. kez devretti. 20 milyonu aşan ikramiye kimin olacak merak konusu. İşte Süper Loto sonuçlarına göre bu haftanın şanslı numaraları...
Milli Piyango İdaresi tarafından perşembe akşamları çekilişi düzenlenen Süper Loto'da büyük ikramiye yine sınırları zorluyor. Süper Loto oyununun 633. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 21 milyon 537 bin 164 lira 1 kuruş devretti.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 77 kişi 11 bin 814 lira 35'er, 4 bilen 4 bin 993 kişi 197 lira 85'er kuruş, 3 bilen 108 bin 450 kişi 15 lira 35'er kuruş ikramiye kazandı.
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