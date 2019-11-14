14.11.2019 - 21:17 |
Süper Loto sonuçları açıklandı 14 Kasım (MPİ bilet ikramiye çekiliş sonucu sorgulama)
Süper Loto'da haftanın sonuçları açıklandı. Her Perşembe merakla beklenen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 14 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçlarını sizler için derledik. Peki sevilen şans oyununda bu akşam hangi şanslı numaralar kazandırdı?
Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Perşembe günlerinin vazgeçilmez şans oyunu Süper Loto'da bu haftanın kazandıran şanslı numaralarını bir araya getirdik. İşte 14 Kasım çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...
14 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI
6, 11, 15, 30, 48, 54
SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI