Süper Loto sonuçları açıklandı 14 Kasım (MPİ bilet ikramiye çekiliş sonucu sorgulama)

Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Perşembe günlerinin vazgeçilmez şans oyunu Süper Loto'da bu haftanın kazandıran şanslı numaralarını bir araya getirdik. İşte 14 Kasım çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...



14 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI



6, 11, 15, 30, 48, 54











SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI