17.10.2019 - 21:18 |
Süper Loto sonuçları açıklandı 17 Ekim (MPİ çekiliş sonucu sorgulama ekranı)
Süper Loto'da haftanın sonuçları açıklandı. Her Perşembe büyük bir heyecana sahne olan ve Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen 17 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçlarını sizler için derledik. Peki sevilen şans oyununda bu akşam hangi şanslı numaralar kazandırdı?
Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Perşembe günlerinin vazgeçilmez şans oyunu Süper Loto'da bu haftanın kazandıran şanslı numaralarını bir araya getirdik. İşte bu haftanın çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...
17 EKİM SÜPER LOTO SONUÇLARI
5, 8, 11, 20, 23, 24
SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI
"Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir"Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence arasında Ankara'da yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu. Mevlüt Çavuşoğlu: "PKK/YPG'nin 120 saat içinde çıkması için Barış Pınarı Operasyonuna ara vereceğiz, bu bir ateşkes değildir."