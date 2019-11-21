Süper Loto sonuçları açıklandı 21 Kasım (MPİ bilet ikramiye çekiliş sonucu sorgulama)

Süper Loto'da haftanın sonuçları açıklandı. Her Perşembe merakla beklenen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 21 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçlarını sizler için derledik. Peki sevilen şans oyununda bu akşam hangi şanslı numaralar kazandırdı?



21 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI



21, 25, 28, 40, 44, 49









SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI