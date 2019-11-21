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21.11.2019 - 21:17 |

Süper Loto sonuçları açıklandı 21 Kasım (MPİ bilet ikramiye çekiliş sonucu sorgulama)

Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Perşembe günlerinin vazgeçilmez şans oyunu Süper Loto'da bu haftanın kazandıran şanslı numaralarını bir araya getirdik. İşte 21 Kasım çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...

Süper Loto sonuçları açıklandı 21 Kasım (MPİ bilet ikramiye çekiliş sonucu sorgulama)

Süper Loto'da haftanın sonuçları açıklandı. Her Perşembe merakla beklenen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 21 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçlarını sizler için derledik. Peki sevilen şans oyununda bu akşam hangi şanslı numaralar kazandırdı?

21 KASIM SÜPER LOTO SONUÇLARI

21, 25, 28, 40, 44, 49

Süper Loto sonuçları açıklandı 21 Kasım (MPİ bilet ikramiye çekiliş sonucu sorgulama)



SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Afyonkarahisar'daki yılkı atları doğal ortamında görüntülendiŞuhut’un Kumalar Dağı’nda bir anda ortaya çıkan yüzlerce yılkı atı doğa fotoğrafçısı Hakan Yılmaz tarafından görüntülendi. Yılmaz, “Gördüğüm manzara beni büyüledi, doğa tutkunları bu şehri mutlaka keşfetmeli” dedi.
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