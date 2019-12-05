05.12.2019 - 21:18 |
Süper Loto sonuçları açıklandı 5 Aralık (MPİ bilet ikramiye çekiliş sonucu sorgulama)
Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Perşembe günlerinin vazgeçilmez şans oyunu Süper Loto'da bu haftanın kazandıran şanslı numaralarını bir araya getirdik. İşte 5 Aralık çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...
Süper Loto'da haftanın sonuçları açıklandı. Her Perşembe merakla beklenen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 5 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçlarını sizler için derledik. Peki sevilen şans oyununda bu akşam hangi şanslı numaralar kazandırdı?
5 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI
20, 26, 27, 32, 35, 53,
SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI