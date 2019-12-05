Süper Loto sonuçları açıklandı 5 Aralık (MPİ bilet ikramiye çekiliş sonucu sorgulama)

Süper Loto'da haftanın sonuçları açıklandı. Her Perşembe merakla beklenen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 5 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçlarını sizler için derledik. Peki sevilen şans oyununda bu akşam hangi şanslı numaralar kazandırdı?



5 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI



20, 26, 27, 32, 35, 53,









SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI