Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte düşen numaralar...

Milli Piyango'nun 5 farklı kazanç sisteminden biri olan Süper Loto'nun 620. hafta çekilişi gerçekleşti. 5 Eylül çekilinde numaralar "02-24-26-28-46-51" şeklinde...

GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLAR

Süper Loto sonuçları: 03- 08 – 13 – 21 – 42 – 45

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre geçen hafta 6 bilen çıkmazken 5 bilen 68 kişi 7 bin 88'er lira, 4 bilen 3 bin 126 kişi 167 lira 85'er kuruş, 3 bilen 62 bin 449 kişi 14 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 1 milyon 887 bin 214 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 330 bin 408 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 743 bin 583 lira kamuya aktarıldı.