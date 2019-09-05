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05.09.2019 - 21:18

Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte düşen numaralar...

Her perşembe milyonlarca lira dağıtan Süper Loto çekilişi gerçekleşti. Geçen hafta devreden Süper Loto'da bu hafta düşen numaralar ise şöyle: 02-24-26-28-46-51

Süper Loto sonuçları açıklandı! İşte düşen numaralar...

Milli Piyango'nun 5 farklı kazanç sisteminden biri olan Süper Loto'nun 620. hafta çekilişi gerçekleşti. 5 Eylül çekilinde numaralar "02-24-26-28-46-51" şeklinde...

Süper Loto sonuçları açıklandı İşte düşen numaralar...

GEÇEN HAFTAKİ SONUÇLAR

Süper Loto sonuçları: 03- 08 – 13 – 21 – 42 – 45

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre geçen hafta 6 bilen çıkmazken 5 bilen 68 kişi 7 bin 88'er lira, 4 bilen 3 bin 126 kişi 167 lira 85'er kuruş, 3 bilen 62 bin 449 kişi 14 lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 1 milyon 887 bin 214 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 330 bin 408 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 743 bin 583 lira kamuya aktarıldı.

Kuru gıda yüklü kamyonet şarampole uçtuTokat’ta Kızıliniş mevkiinde kontrolden çıkan ve virajı alamayan kamyonet şarampole uçtu. Uçuruma uçmaktan ağaca çarparak kurtulan kamyonetin şoförü hafif şekilde yaralandı.
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