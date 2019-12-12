12.12.2019 - 21:24 |
Süper Loto sonuçları belli oldu 12 Aralık (MPİ bilet ikramiye çekiliş sonucu sorgulama)
Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu. Perşembe günlerinin vazgeçilmez şans oyunu Süper Loto'da bu haftanın kazandıran şanslı numaralarını bir araya getirdik. İşte 12 Aralık çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı...
Süper Loto'da haftanın sonuçları açıklandı. Her Perşembe merakla beklenen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 12 Aralık Süper Loto çekiliş sonuçlarını sizler için derledik. Peki sevilen şans oyununda bu akşam hangi şanslı numaralar kazandırdı?
12 ARALIK SÜPER LOTO SONUÇLARI
5, 14, 26, 30, 36, 44
SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI