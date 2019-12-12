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12.12.2019 - 09:25 |

Süper Loto'da büyük ikramiye 25 milyon lira! Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta?

Süper Loto'da büyük ikramiye 25 milyon liraya ulaştı. Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Perşembe akşamları gerçekleştirilen çekilişler ile talihlilerin belirlendiği Süper Loto'nun 634. hafta çekilişinde bu akşam verilecek olan büyük ikramiye tutarı 25 milyon lira olarak açıklandı. Süper Loto'da geçtiğimiz haftadan devreden tutar 21.537.164,01 TL! Peki Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta?

Süper Loto'da büyük ikramiye 25 milyon lira! Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta?

Süper Loto'da büyük heyecan! 7 haftadır devreden Süper Loto'da büyük ikramiye tutarı 25 milyon TL'ye ulaştı. 7 haftadır altı bilenin çıkmadığı Süper Loto'da geçtiğimiz haftadan devreden tutar 21.537.164,01 TL olarak açıklandı. Süper Loto'da 5 bilen 77 kişi 11.814,35 TL, 4 bilen 4.993 kişi 197,85 TL, ve son olarak 3 bilen 108.450 kişi 15,35 TL olarak açıklandı.

Süper Loto'da bu hafta gerçekleştirilen oyunlar ile birlikte bu akşam verilecek olan büyük ikramiye tutarı 25 milyon lira olarak açıklandı.

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Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek. 

 

 

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