Süper Loto'da büyük ikramiye 25 milyon lira! Süper Loto çekilişi bu akşam saat kaçta?

Süper Loto'da büyük heyecan! 7 haftadır devreden Süper Loto'da büyük ikramiye tutarı 25 milyon TL'ye ulaştı. 7 haftadır altı bilenin çıkmadığı Süper Loto'da geçtiğimiz haftadan devreden tutar 21.537.164,01 TL olarak açıklandı. Süper Loto'da 5 bilen 77 kişi 11.814,35 TL, 4 bilen 4.993 kişi 197,85 TL, ve son olarak 3 bilen 108.450 kişi 15,35 TL olarak açıklandı.

Süper Loto'da bu hafta gerçekleştirilen oyunlar ile birlikte bu akşam verilecek olan büyük ikramiye tutarı 25 milyon lira olarak açıklandı.

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Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:15'ten itibaren Milli Piyango canlı çekiliş sayfası üzerinden takip edilebilecek.