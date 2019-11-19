MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündem HaberleriSüpermarkette 20 bin liralık soygun!
19.11.2019 - 10:40 | | İHA

Süpermarkette 20 bin liralık soygun!

Bursa’da bir marketin kasasında toplanan 20 bin lirayı çalan hırsız güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kasiyerlerin boşluğundan faydalanıp tezgahın altında bankaya teslim edilmek üzere toplanan poşet içerisindeki paraları çalıp kaçan kapüşonlu hırsız, polis tarafından her yerde aranıyor.

Süpermarkette 20 bin liralık soygun!

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde bulunan bir süpermarkette meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, sabah saatlerinde süpermarkete gelerek ilk önce markette gezmeye başladı. Güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin montunun kapüşonuyla yüzünü kapattığı görüldü. Sonrasında kasiyerin boşluğundan yararlanan şüpheli, kasanın yanında duran gün sonu toplanan ve bankaya teslim edilmek üzere poşet içerisinde duran 20 bin lirayı alarak kayıplara karıştı.

Ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler her yerde hırsızı arıyor. Olayın sonrasında şoka uğrayan kasiyerler E.G. ve K.Ş.’nin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.

 

 

 

Türkiye'de başka yok! Kadın eli değdi...Tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın üçüncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES inşaatında çalışan kadın mühendis ve teknikerler, dev projenin bir parçası olmanın gururunu yaşıyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

Kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı?

Son dakika... Suikast timini yöneten binbaşının cezası belli oldu

Son dakika... Suikast timini yöneten binbaşının cezası belli oldu

Efsane Cuma ne zaman? Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak?

Efsane Cuma ne zaman? Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak?

Taner Ölmez kimdir? Taner Ölmez yaşı

Taner Ölmez kimdir? Taner Ölmez yaşı

Sıradaki Haber