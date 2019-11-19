Süpermarkette 20 bin liralık soygun!

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi'nde bulunan bir süpermarkette meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, sabah saatlerinde süpermarkete gelerek ilk önce markette gezmeye başladı. Güvenlik kamerasına yansıyan şüphelinin montunun kapüşonuyla yüzünü kapattığı görüldü. Sonrasında kasiyerin boşluğundan yararlanan şüpheli, kasanın yanında duran gün sonu toplanan ve bankaya teslim edilmek üzere poşet içerisinde duran 20 bin lirayı alarak kayıplara karıştı.

Ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan şüphelinin kimliğini belirleyen ekipler her yerde hırsızı arıyor. Olayın sonrasında şoka uğrayan kasiyerler E.G. ve K.Ş.’nin gözyaşlarını tutamadığı görüldü.