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29.08.2019 - 23:37| AA

Şüphe üzerine durdurulan araçta çıktı! 4 kişi tutuklandı

Osmaniye'de polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde terör örgütü PKK/KCK'ya ait olduğu ileri sürülen patlayıcı, tabanca ve bu silaha ait susturucu ile çok sayıda mermi ele geçirildi.

Şüphe üzerine durdurulan araçta çıktı! 4 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Ağustos'ta, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda yaptıkları uygulamada şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada 5 kilogram patlayıcı madde ve yapımında kullanılan malzeme, 1 tabanca, bu silaha ait susturucu, 10 susturucu takma aparatı, 3 şarjör ve 48 mermi ele geçirildi.

Şüphe üzerine durdurulan araçta çıktı 4 kişi tutuklandı

Olayla ilgili otomobilde bulunan M.Y, V.T, M.H, F.O, H.Ç ve Ü.R, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, "PKK/KCK terör örgütüne üye olma, örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulunmak, tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma ve el değiştirme" suçlarından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, H.Ç ve Ü.R adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphe üzerine durdurulan araçta çıktı 4 kişi tutuklandı

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