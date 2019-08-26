26.08.2019 - 15:08| İHA
Şüphe üzerine durduruldu! Genç kızın üzerinde bulundu
Antalya’nın Alanya ilçesinde, polisin şüphe üzerine üst araması yapması sonucu üzerinden bir miktar eroin ve esrar çıkan genç kız gözaltına alındı.
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı motorize ekipler Sugözü Mahallesi üzerinde devriye görevi yaptığı sırada durumundan şüphelendikleri, yaya olarak ilerleyen H.M. (24) isimli genç kızı durdurdu. Bunun üzerine şüpheli H.M.’ye üst araması yapan polis, 0.10 gram eroin, 0.50 gram esrar, 8 adet adet hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan H.M. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. H.M., savcılık tarafından alınan ifadesinin ardından serbest kaldı.
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