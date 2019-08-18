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18.08.2019 - 23:34| AA

Şüpheli ölüm! Evinin önünde cesedi bulundu

Antalya'da bir kişi evinin kapısının önünde ölü bulundu.

Şüpheli ölüm! Evinin önünde cesedi bulundu

Kepez ilçesi Ünsal Mahallesi'nde oğlu ile birlikte yaşayan 58 yaşındaki Kamil Yılmaz'ın, evinin kapısının önünde hareketsiz bir şekilde yattığını gören komşuları 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Şüpheli ölüm Evinin önünde cesedi bulundu

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Evde yapılan incelemenin ardından Yılmaz'ın soluk borusuna yemek kaçması sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Yılmaz'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesini için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

 

Asansör teknisyeni nöbet gününde akıma kapılarak öldüAntalya'da, asansör bakım firmasında teknisyen olarak çalışan Oğuzhan Aykurt (23), nöbet gününde bir kafenin arızalanan asansörüne müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
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