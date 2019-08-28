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28.08.2019 - 01:42| AA

Şüpheli ölüm! Yakınları haber verince ortaya çıktı

Burdur'da bir kişi evinde ölü bulundu.

Şüpheli ölüm! Yakınları haber verince ortaya çıktı

Emek Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan Yaşar Ekin'den (45) yaklaşık bir haftadır haber alamayan yakınları, eve girmek için itfaiye, 112 Acil Servis ve polis ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine gelen ve eve giren ekipler, Ekin'in cansız bedenini buldu.

Yaşar Ekin'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin evden cenazeyi çıkarırken etrafa yayılan kokudan dolayı zorlandığı görüldü.

 

500 bin liralık kaçak telefon ve aksesuarı ele geçirildiKahramanmaraş'ta polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 500 bin lira olan kaçak cep telefonu ve telefon aksesuarı ele geçirildi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
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